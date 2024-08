Schiaffi al padre come venti giorni fa, arrestato 34enne

LATINA – Nuovo arresto per il 34enne di Latina già finito in manette i primi di agosto per aver preso a schiaffi il padre e la madre invalida e per essersi accanito contro l’auto di servizio della polizia. L’ennesima aggressione è stata segnalata ieri dal genitore del giovane: alla vista degli agenti, inoltre, il 30enne si è nuovamente scagliato contro il familiare. E’ stato quindi immobilizzato e trasferito nel carcere di via Aspromonte. Sempre nei suoi confronti il Questore aveva emesso un ammonimento lo scorso 30 luglio, per l’ennesima violenta lite con il padre.