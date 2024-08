Scontro fatale sull’Appia, 28enne muore dopo 48 ore

FORMIA – Dopo 48 ore di agonia il cuore di Luca Di Russo ha smesso di battere. Non ce l’ha fatta il centauro di 28 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto domenica a Formia, all’incrocio tra l’Appia e via Pietra Erta. Scontratosi con un furgone, il ragazzo era stato trasferito in eliambulanza al San Camillo di Roma e ricoverato in rianimazione. Ieri sera la notizia del decesso, con la comunità di Gianola, frazione nella quale viveva Di Russo, piombata nello sconforto. Così come sono rimasti sconvolti i tanti amici del padre di Luca, Mario, noto ex dirigente della società locale di calcio.