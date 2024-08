Scorta di hascisc nel cruscotto, nei guai un 19enne

NORMA – Nascondeva una scorta di hascisc nel cruscotto della sua auto ed è incappato in un controllo dei carabinieri che lo hanno subito scoperto. Un 19enne di Norma è stato denunciato per il possesso di oltre 22 grammi di stupefacente. A Priverno, invece, i carabinieri hanno eseguito un ordine del Gip del Tribunale di Latina per la sostituzione dei domiciliari con la custodia cautelare in carcere per un 34enne del posto, accusato di detenzione di stupefacenti. L’aggravamento della misura è scattato in seguito al rinvenimento nell’abitazione dell’uomo di quasi cinque grammi di cocaina e di una piccola quantità di marijuana.