“Sempre nei nostri cuori”, in migliaia per l’ultimo saluto a Gabriele e Christian

LATINA – La Polizia municipale e gli amici in moto e motorino hanno accompagnato Gabriele e Christian verso la chiesta di Santa Maria di Sessano a Borgo Podgora dove questo pomeriggio si sono svolti i funerali dei due giovani ragazzi di 18 e 15 anni morti in un tragico incidente stradale nella notte di mercoledì su via Acque Alte. In migliaia hanno voluto dare l’ultimo saluto alle due giovani vite spezzate sulla strada. All’esterno è stato allestito un maxi schermo per permettere a tutti di assistere alle esequie dei due giovani.

Commoventi le parole degli amici e dei genitori di Gabriele e Christian che hanno voluto ringraziare tutte le persone presenti e la comunità che si è stretta intorno al loro grande dolore.

All’uscita delle due bare bianche portate in spalla dagli amici un grande applauso e palloncini bianchi che sono stati lanciati in aria.