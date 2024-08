Siccità a Sezze, incontro tra Comune e tecnici di Acqualatina

SEZZE – E’ in programma oggi una riunione tra i tecnici di Acqualatina e il Comune di Sezze per il punto della situazione rispetto alla mancanza d’acqua soprattutto nella zona di Mole Muti. Il sindaco Lidano Lucidi ha spiegato che “L’assenza di precipitazioni negli ultimi mesi e un eccessivo consumo hanno accelerato in maniera importante l’abbassamento delle falde acquifere. Sezze in questi giorni paga a caro prezzo questa situazione di siccità. La società Acqualatina ha comunicato che la falda sotto il lago Mole Muti ha ridotto notevolmente la sua portata e, come conseguenza, potrebbero crearsi diversi problemi di approvvigionamento idrico sul territorio. Per questo motivo e dopo una serie di confronti, alcuni dei quali proprio nella zona di Mole Muti, la società ha deciso in via precauzionale di effettuare una chiusura notturna del flusso idrico. Con questo tentativo si cercherà di tenere ad un livello accettabile la quantità di acqua presente nei serbatoi che servono la città. È un tentativo che ci sentiamo di fare per arginare i possibili problemi che potrebbero verificarsi”, conclude il primo cittadino.