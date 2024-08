Sicurezza stradale, controlli intensificati ad agosto a Terracina

TERRACINA – Nel corso del mese di agosto a Terracina la Polizia Locale ha intensificato i servizi di controllo sul territorio, con un’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nel campo della sicurezza stradale a tutela degli utenti della strada. I servizi vengono svolti durante tutto l’arco della giornata e in orario serale nel centro urbano come anche sulle arterie periferiche.

Nel corso dell’ultima settimana sono oltre 200 i verbali elevati dagli agenti guidati dal Comandante della Polizia Locale Mauro Renzi. Le violazioni contestate in questi giorni di controlli riguardano in particolare i comportamenti scorretti alla guida come il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Provvedimenti e sanzioni anche per l’utilizzo di autoveicoli e motoveicoli senza assicurazione o senza revisione, oltre che per sosta vietata.

I servizi, svolti da personale automontato e motomontato anche con l’ausilio della Stazione Mobile, vengono intensificati in particolare durante il fine settimana.