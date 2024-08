Stupro di Ponza, scattano i domiciliari per il 30enne romano

PONZA – Le indagini dei carabinieri di Ponza e i successivi accertamenti dei militari della Compagnia di Formia sul presunto stupro di una 16enne hanno portato ad una svolta questo pomeriggio: la Procura di Cassino ha disposto gli arresti domiciliari per il 30enne romano accusato di aver costretto la giovane vicina di casa a consumare un rapporto sessuale lo scorso 7 luglio. L’uomo, sull’isola per motivi di lavoro, era stato subito allontanato con un foglio di via della durata di tre anni. Secondo la ricostruzione aveva condotto nel suo appartamento la giovane, figlia di due lavoratori stagionali stranieri, e l’aveva stuprata nonostante le sue resistenze. L’ordinanza è stata eseguita nel primo pomeriggio dai carabinieri di Formia in collaborazione con i colleghi di Roma Trastevere.