Terribile incendio in un appartamento a Terracina, muore un uomo

TERRACINA – Un uomo è morto a Terracina questa notte a causa dell’incendio che coinvolto la sua abitazione in via Fiume. Per l’uomo, che ha provato a rifugiarsi sul balcone dell’appartamento non c’è stato nulla da fare. Le fiamme hanno completamente avvolto tutte le stanze dell’appartamento, distruggendolo. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo, i sanitari del 118 hanno provato a soccorrere la vittima, ma troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate. Ora saranno le forze dell’ordine a indagare per capire l’origine delle fiamme.