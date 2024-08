Tiero: “Ripascimento, i fondi non andranno persi”

LATINA – “Il Comune di Latina non rischia di perdere il finanziamento regionale per il progetto di ripascimento nel tratto compreso tra Foceverde e Capoportiere. La determina con cui la Regione ha archiviato la procedura di VIA relativa a quel progetto è un atto dovuto, conseguente alla impossibilità di procedere immediatamente con le ulteriori verifiche richieste per accertare la sussistenza di eventuali ricadute negative sull’intero tratto di costa che va da Latina al promontorio del Circeo. La Regione si è mostrata molto disponibile ad affrontare la questione insieme al Comune di Latina per verificare la possibilità di superare l’impasse. Sul tema del ripascimento c’è l’impegno dell’amministrazione Rocca a puntare su azioni mirate e programmate nel tempo, realizzate sulla base di dati certi, che partendo dalla risoluzione delle emergenze principali possa ampliarsi a ricomprendere lavori duraturi. Con particolare riguardo all’area di Latina e Sabaudia, gli sforzi dovrebbero essere indirizzati verso la mitigazione dell’azione erosiva attraverso l’installazione di pennelli e barriere soffolte e l’implementazione di soluzioni di ingegneria naturalistica per consolidare l’ambiente dunale, mettendo a dimora essenze arboree autoctone per contenere la dispersione di sabbia. Siamo convinti che con la sinergia messa in campo riusciremo a trovare le soluzioni più adeguate per la tutela della costa di Latina”.

Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio