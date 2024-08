Torna “Motori e Rosse Emozioni” con tante novità

NORMA – Fervono i preparativi a Norma per la nona edizione di “Motori e Rosse Emozioni”, il grande evento motoristico che ogni anno mette in mostra lungo il “Circuito Norbano” decine e decine di Ferrari e altre incantevoli vetture. Gli organizzatori dello Scuderia Ferrari Club proporranno molte novità: oltre alle consuete esibizioni, previste per domenica 15 settembre, ci sarà la sera prima una passerella introduttiva nel centro storico. Nella welcome area, inoltre, sarà allestita la mostra scambio di modellismo e pittura a tema insieme a tante altre sorprese. Il consueto binomio con la solidarietà, inoltre, avrà per protagonista questa volta l’associazione “LatinAutismo”.