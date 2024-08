Tre furti in mezz’ora a Roccagorga, identificato 19enne del posto

ROCCAGORGA – Dopo serrate indagini i carabinieri di Roccagorga hanno identificato, rintracciato e denunciato un cittadino classe 2005 residente a Roccagorga per il reato di furto aggravato in concorso. Tra le ore 04:45 e le ore 05:15 del 04 agosto, il giovane, insieme a un altro soggetto in via di identificazione, si è reso responsabile del furto consumato in diverse attività commerciali: una pizzeria al centro di Roccagorga, dove dopo aver rotto una finestra sul retro, hanno asportato la somma in denaro contante di euro 300,00 dal registro di cassa; un supermercato a Roccagorga, dove ha forzato la serranda della vetrata d’ingresso, rubando 900,00 euro dal registratore di cassa e in un centro sociale per anziani sempre a Roccagorga dove dopo una effrazione della porta d’ingresso, hanno asportato pochi spiccioli sul bancone.

Attraverso le analisi del sistema di videosorveglianza del supermercato, comparato con le indagini dei Carabinieri, i militari hanno costruito la via di fuga dei responsabili, identificando con certezza il 19enne successivamente rintracciato a Sezze dove si era rifugiato presso l’abitazione della fidanzata