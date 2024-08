Trovato privo di vita nella sua abitazione: era deceduto da giorni

APRILIA – Macabro ritrovamento, ieri, in un appartamento di via degli Aranci, ad Aprilia. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla segnalazione di cattivi odori provenienti dall’abitazione e una volta forzato l’ingresso hanno scoperto il corpo senza vita del proprietario, un 60enne. L’uomo era lì da diversi giorni, probabilmente stroncato da un improvviso malore. Nessuno lo aveva cercato, era morto nella più completa solitudine.