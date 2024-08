Vendita di merce contraffatta, la Guardia di Finanza denuncia due pontini

LATINA – Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Latina hanno eseguito un’indagine che ha portato alla denuncia di due giovani ventenni per il commercio, sull’intera provincia pontina, di capi di abbigliamento contraffatti avvalendosi di piattaforme social.

In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Latina – a seguito di una mirata attività informativa svolta anche sul web – hanno individuato un giovane setino che, utilizzando profili attivi su piattaforme social, quali (instagram, tiktok, vinted etc.), ha commercializzato, insieme alla sua compagna, prodotti contraffatti di noti brand di lusso (tra cui Balenciaga, Gucci, Burberry, Luis Vuitton, Rolex, Alexander McQueen, Jordan Nike, Dior, etc), esposti e pubblicizzati on line, anche grazie al contributo di influencer, su appositi cataloghi.

Le indagini svolte sono state finalizzate non solo all’individuazione delle persone coinvolte nella gestione delle vendite, ma anche all’esame dei flussi finanziari correlati ai rapporti bancari utilizzati che hanno permesso di ricostruire un volume d’affari di circa 100 mila euro e di risalire a una vasta platea di acquirenti finali, destinatari delle spedizioni.

La finanza ha acquisito ulteriori elementi probatori (tra cui diverse perizie tecniche sui capi sequestrati) in ordine all’ipotesi investigativa inizialmente formulata concernente l’organizzazione di una strutturata attività commerciale secondo il modello del cosiddetto drop-shipping.

I due sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, il materiale contraffatto è stato sequestrato insieme a tablet, pc e telefoni, 2.000 euro in contanti e 3 carte di credito. Le pagine social sono invece state oscurate.