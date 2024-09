47enne muore in una baraccopoli di via dei Volsci a Latina

LATINA – Un uomo di 47 anni di origine romena è morto ieri in una baraccopoli in via dei Volsci a Latina, in un boschetto a due passi dal centro città. Il 47enne è stato trovato senza vita in un rifugio di fortuna all’interno di un insediamento abusivo che ospita anche altri connazionali. Lo riporta questa mattina Latina Oggi. Sono stati proprio i connazionali a lanciare l’allarme quando lo hanno visto esanime nella baracca. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per stabile la causa del decesso.