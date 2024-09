A Latina torna dopo 30 anni la nazionale di calcio Under21

LATINA – Giovedì 5 settembre a Latina arriva la Nazionale Italiana di calcio Under 21, i ragazzi del ct Nunziata sfideranno al Francioni il San Marino per il match valido per le qualificazioni agli Europei di Slovacchia 2025. Latina torna così ad ospitare una gara degli azzurrini a quasi 30 anni dopo l’ultima volta grazie ad un accordo siglato fra Figc e Regione Lazio. Fischio d’inizio alle ore 16:45.

Ma sono tante le iniziative collaterali organizzate. Si parte già mercoledì alle 16:30 con la presentazione della partita nella sala De Pasquale del Comune di Latina, alle 17:30 l’allenamento ufficiale della squadra e allo stesso orario al Circolo cittadino Passaggio alla mostra sulla storia della Nazionale Giovanile curata dalla Lega dei collezionisti. Alle 18:15 nel Reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti visita della squadra Nazionale di Calcio Under 21. Donazione di gadget ai piccoli pazienti ricoverati. Alle 18:30 allenamento ufficiale della squadra ospite.

Giovedì prosegue dalle 15 alle 18 la Mostra sulla storia della Nazionale Giovanile curata dalla Lega dei collezionisti e dalle 15 alle 19 nel piazzale antistante il Francioni saranno presenti i Camper della Salute messi a disposizione dall’ASL di Latina. Qui i cittadini potranno effettuare diversi screening oncologici e cardiologici gratuiti col supporto del personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione.