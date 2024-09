A “Lo Spaesato” di Teo Mammucari la puntata su Sonnino

SONNINO – Ci sarà anche il territorio pontino ne “Lo Spaesato” il nuovo People Comedy Show, programma di Teo Mammucari su Rai Due, che racconta l’Italia attraverso la comicità. Il comico ha girato a Sonnino una puntata del programma e la settimana di riprese è terminata a Pontinia con uno spettacolo teatrale “stand up comedy” presso il teatro Fellini. Lo showman ha incontrato i paesani del Comune di Sonnino, “Spillo” Altobelli e le “Iris Majorettes” che si sono esibite in piazza Garibaldi e durante la Sagra della capra a Sonnino scalo, con coreografie ideate dalla trainer nazionale, internazionale e giudice Majorettes Valentina Balestrieri. Con la loro performance hanno, così, contribuito a rendere unico il Borgo medievale di Sonnino e anche il programma di Teo Mammucari. L’appuntamento con la puntata dedicata alla zona pontina è in programma questa sera alle ore 21:20