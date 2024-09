Accoltellò un medico di Aprilia: condannato a sei anni e mezzo

LATINA – Arrivata oggi dal Tribunale di Latina la condanna per il 44enne egiziano che l’11 novembre del 2023 aggredì e accoltellò un medico sotto la sua abitazione, ad Aprilia. Quel giorno, in seguito a una lite per futili motivi, l’uomo si scagliò contro il professionista, un radiologo di 53 anni, e lo colpì con un cacciavite all’addome e al collo, tanto da rendere necessari il trasferimento all’ospedale dei Castelli e un delicato intervento chirurgico. Finito in carcere per il reato di tentato omicidio, lo straniero è stato condannato oggi a 6 anni e 6 mesi di reclusione. L’accusa aveva chiesto per lui una pena di 9 anni.