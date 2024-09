Al via i lavori per la nuova scalinata in centro

CISTERNA – Sono iniziati a Cisterna i lavori per la realizzazione della scalinata che congiungerà il borgo storico con viale America. Da ieri è stato disposto il divieto di sosta con rimozione lungo lo stesso viale e in via Giordano Bruno. L’intervento di riqualificazione del centro è finanziato con oltre un milione di euro del Pnrr e con fondi per la Rigenerazione Urbana. La scalinata in travertino, della lunghezza di circa 35 metri, verrà realizzata a ridosso dell’ufficio postale e ospiterà anche aiuole e verde pubblico. A seguire si provvederà ad installare degli elementi di arredo e a potenziare l’illuminazione pubblica.