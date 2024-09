Al via la Secolare fiera di San Michele a Sermoneta

SERMONETA – Apre domani, giovedì 26 settembre, l’edizione 2024 della Secolare Fiera di San Michele, a Sermoneta presso l’area mercato di Monticchio, a ingresso gratuito, che resterà aperta fino al 29 settembre.

Oltre due ettari di area espositiva, tra mostra mercato, prodotti tipici, enogastronomia, street food, aree dedicate al florovivaismo, vini e olii, esposizione di animali del territorio, convegni sull’agricoltura e tante iniziative parallele che arricchiranno il programma della manifestazione, riconosciuta dalla Regione Lazio “di interesse storico”. Non mancheranno tutti i giorni gli spettacoli equestri, spettacoli serali, folklore e un’area ludica per i più piccoli.

La Manifestazione è organizzata interamente dall’amministrazione comunale di Sermoneta guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, con il coordinamento del Presidente del consiglio delegato a Cultura e grandi eventi Pierluigi Torelli e dell’assessore all’agricoltura e commercio Melissa Girardi. Come sempre ci sarà un’ampia offerta di aree ristoro dove degustare la tradizionale braciola: la fiera era infatti anticamente il punto di incontro degli allevatori lepini che a fine settembre venivano a Sermoneta ad acquistare o vendere bestiame. La Secolare Fiera, visto il suo prestigio e la sua importanza, ha ricevuto il patrocinio di Ministero dell’Agricoltura, Regione Lazio, Provincia di Latina, Camera di Commercio, Coldiretti, Confagricoltura e il contributo di Arsial e Regione.

Si comincia domani con la visita in fiera delle scolaresche, che parteciperanno ai laboratori nell’ambito di “Libri in fiera” e assisteranno agli spettacoli dei butteri.

Nel pomeriggio, alle 16.30 la cerimonia istituzionale con le autorità civili, militari e religiose provinciali, con l’accompagnamento della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M°Michele Secci. Alle 18 il convegno sulle modifiche alla Legge regionale 38/99 e le semplificazioni in tema di agricoltura, con la partecipazione dell’ordine degli agronomi di Latina e del vice presidente della commissione Agricoltura della Regione Lazio Vittorio Sambucci.

La sera, l’esibizione dell’orchestra spettacolo Gianmarco Bagutti.

Venerdì mattina saranno ancora ospiti le scuole, mentre il pomeriggio in collaborazione con la Fondazione BioCampus ci sarà lo show cooking con il Carpaccio di bufala; alle 19 ci sarà il convegno “Uniti dal gusto: integrazione e sviluppo del progetto “Il cibo nella terra del mito”. La sera si balla e si canta con “Ritmo 90” tra dj, animazione, performer e ospiti. Tra gli altri spettacoli serali, sabato sera il pianista Matthew Lee con il “The Prince of rock’n’roll Tour 2024” e domenica lo spettacolo di Biagio Izzo e la musica dei Vero a metà, cover band di Pino Daniele.