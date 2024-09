Aprilia, minorenne palpeggiato al parco, è caccia all’uomo

APRILIA – I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire un giovane immigrato che nella serata di venerdì scorso avrebbe palpeggiato un ragazzo non ancora maggiorenne con cui sembra stesse scambiando due parole nel parco di via dei Mille ad Aprilia. Secondo quanto riportato questa mattina da Latina Oggi, il ragazzo lo avrebbe seguito nel parco ma ad un certo punto l’uomo ha allungato le mani facendogli delle avances a cui il giovane ha reagito con forza attirando l’attenzione di altri passanti. Sul posto sia i Carabinieri sia alcuni suoi parenti del ragazzo, è scattata la caccia all’uomo. Al momento dell’aggressore non c’è nessuna traccia.