Arresto convalidato per il 45enne che alla ex aveva detto “preparati la bara!”

LATINA – Interrogatorio di convalida, questa mattina, per il 45enne di Latina finito ai domiciliari lunedì scorso per i reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è accusato di aver ripetutamente molestato la compagna, arrivando a pronunciare frasi come “preparati la bara” e “ti stacco la testa”. La vittima, inoltre, aveva presentato un referto per dimostrare le lesioni riportate in un’aggressione. Davanti al Gip Laura Morselli il 45enne, già noto per vari precedenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha presentato una memoria nella quale ha parlato di condotte violente da parte della sua ex. Per lui è stata confermata la misura cautelare.