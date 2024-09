Bagagliaio pieno di formaggi e salumi rubati: tre ladri denunciati

CISTERNA – Alla vista di una pattuglia della polizia locale di Cisterna hanno improvvisamente cambiato direzione dirigendosi con la loro auto verso il parcheggio di un supermercato. Tre persone a bordo di un’utilitaria hanno attirato l’attenzione degli agenti e sono state subito raggiunte e identificate. Si trattava di due uomini e una donna, di età compresa tra i 40 e i 48 anni, tutti con precedenti per furti. Non a caso custodivano nel bagagliaio salumi, formaggi e bottiglie d’olio, del valore di circa 100 euro, poi risultati rubati in un market di via Monti Lepini. Sono state le riprese di videosorveglianza comunale a permettere di ricostruire gli spostamenti dei tre verificando che una delle loro tappe era stato il market in questione, il cui personale era ancora ignaro del furto. Per i tre è scattata l’inevitabile denuncia.