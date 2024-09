Benessere & Salute per Ponza, al via allo Screening Ecografico per la popolazione

PONZA – Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 settembre sarà effettuato screening ecografico a tronchi sovraortici, aorta addominale, arti inferiori e tiroide sull’isola di Ponza. Lo screening sarà effettuato, ai pazienti già contattati dalla segreteria del Dott. Arrigo e del Prof. Rosi, presso il Poliambulatorio (sito in Loc.tà Tre Venti) dalle ore 08:00 alle 14:00 del 27 e 28 settembre e riprenderanno nei mesi successivi con ulteriori pazienti.

Si precisa che le ecografie saranno effettuate dal Prof. Rosi e la sua equipe e dal Dott. Arrigo Francesco, negli orari di appuntamento già forniti ai pazienti interessati.

Il 28 settembre alle ore 16:00 presso la Sala Polifunzionale C. Pisacane (Via Roma), si terrà un convegno sul “Ruolo dello Screening nella Popolazione delle Isole Minori” dal titolo “Benessere & Salute per Ponza”.

La campagna di screening portata avanti dal Prof.Rosi, in collaborazione con il medico di base dell’isola di Ponza Dott. Arrigo, gioca un ruolo molto importante per la popolazione Ponzese.

Si tratta di uno strumento fondamentale per individuare i casi non ancora diagnosticati a persone inconsapevoli di aver contratto un eventuale malattia.

È infatti proprio grazie alla prevenzione, soprattutto nel caso di una popolazione isolana come la nostra che ha difficoltà ad effettuare visite specialistiche e trattamenti terapeutici in loco, che la prevenzione gioca un ruolo fondamentale per individuare in fase precoce ed in assenza di sintomi eventuali malattie, riducendo così possibili complicazioni e giungendo ad interventi terapeutici tempestivi.