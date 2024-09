Bilancio delle attività dei Carabinieri a cavallo del Parco Fogliano

LATINA – Bilancio delle attività dei Carabinieri del Nucleo Parco Fogliano, reparto a cavallo, durante una campagna di controlli mirati alla tutela della flora e della fauna ittica nell’area protetta del Parco Nazionale del Circeo. Elevate 42 sanzioni per un importo complessivo di 3.356 euro, 36 per parcheggi selvaggi sul cordone dunale nel tratto demaniale del lungomare pontino ricadente nei comuni di Latina e Sabaudia e 6 per l’esercizio di pesca in orari non consentiti e senza licenza di pesca nelle acque interne.