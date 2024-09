Borgo Flora, al via il restyling della Palestra

CISTERNA – Il Comune di Cisterna ha dato il via ai lavori per la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il riuso polifunzionale della palestra di Borgo Flora. Il rogetto, finanziato con un importo di 50mila euro attraverso il bando regionale “Sport senza barriere” e per i restanti 17mila euro dall’Ente, prevede anche il completamento degli impianti in disuso, l’adeguamento tecnologico e la ristrutturazione servizi igienici esistenti. Verrà realizzato un sistema integrato di ventilazione meccanica e migliorato il comfort ambientale interno. Prevista inoltre la messa in posa di una pavimentazione sportiva indoor in gomma, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello.