Caporalato a Latina, in Procuratore De Falco: “Segnalazioni in aumento”

LATINA – Il Procuratore Capo Giuseppe De Falco ha illustrato ieri, nel corso dell’audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, quello che sta accadendo sul territorio pontino dopo la morte di Satnam Singh. In questi mesi si è proporzionalmente incrementato il numero di procedimenti per caporalato. Secondo il magistrato se dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 erano stati avviati dalla Procura del capoluogo pontino complessivamente 7 procedimenti per caporalato, dal 30 giugno di quest’anno ad oggi le indagini aperte sono già 8. Il procuratore ha anche ammesso “la non rispondenza dei procedimenti rispetto alla reale entità del fenomeno”.

Durante l’audizione il magistrato ha anche raccontato di un’indagine su numerose aziende e due caporali indiani che per i tempi lunghi della giustizia e la perdita di qualche atto non è arrivata a completo compimento e nella quale era indagato anche Renzo Lovato, il padre di Antonello in carcere per l’omicidio di Satnam Singh. “Si tratta di un procedimento complesso – ha spiegato – perché riguarda 17 indagati. La Procura ha svolto indagini complesse terminate nel novembre 2021 e nel marzo 2022 ha depositato al gip la richiesta di misura di custodia cautelare per 11 persone e per il sequestro di 5 aziende. La richiesta del 5 marzo non è stata evasa dal gip titolare, Giorgia Castriota, che il 20 aprile 2023, un anno dopo, è stata arrestata per corruzione”.