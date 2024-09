Carraroli e la Mattevi trionfano al “Trofeo Madonna della Vittoria”

Oltre duecento atleti hanno partecipato sabato 21 settembre alla riuscitissima 38esima edizione del Trofeo “Madonna della Vittoria”, primo appuntamento del Grande Slam Uisp dopo la pausa estiva. Al “Centro Le Prate” è andata in scena un’appassionante gara sulla distanza di 10 chilometri, con un percorso di due giri attraverso le località di Monticchio e Pontenuovo. Gli organizzatori dell’Atletica Sermoneta hanno curato ogni dettaglio proponendo al termine la gustosa e apprezzatissima novità del pasta party. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, gestito come al solito dallo staff del Comitato Territoriale Uisp di Latina, la corsa è stata inizialmente molto equilibrata, visto anche il gran numero di atleti di livello presentatisi ai nastri di partenza. Nell’ultimo chilometro, però, Gabriele Carraroli ha regalato l’allungo decisivo riuscendo a chiudere con un tempo di 33’09. Dopo il portacolori del Centro Fitness Montello si sono piazzati Pasquale Rutigliano della Bitonto Runners (33’38’’) e Federico Cellucci della Nissolino Sport (34’23’’). Meno equilibrio, invece, tra le donne: ha bissato il successo della passata edizione Angela Mattevi della Nissolino Sport (36’48’’) davanti a Carla Cocco del Csi Frosinone (37’58’’) e a Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia (40’55’’). La classifica delle società ha visto trionfare invece il Centro Fitness Montello con 22 atleti al traguardo, seguito dal Running Club Latina con 20 e dalla Nuova Podistica Latina con 18.

L’Atletica Sermoneta ha consegnato svariati riconoscimenti a tutti i protagonisti, compresi i donatori Avis, sottolineando anche il deciso apporto garantito dagli sponsor. Un momento particolarmente commovente ha riguardato il ricordo di Gennaro Tedesco, il cui memorial, giunto alla quarta edizione, è legato alla manifestazione: alla cerimonia finale erano presenti i familiari di Gennaro, indimenticato socio e corridore dell’associazione. Importante anche l’intervento dei rappresentanti della Giunta Comunale, come sempre a sostegno dell’organizzazione: c’erano il vicesindaco Nicola Minniti, l’assessore allo Sport Mauro Mariotti e la delegata al Commercio e alle Politiche Agricole Melissa Girardi. Intervenuto inoltre il presidente della sezione locale dell’Avis, Carlo Quattrocchi, che ha provveduto personalmente a premiare i vari donatori. A questo punto in casa Uisp Latina iniziano i preparativi per il prossimo, imperdibile appuntamento: domenica 6 ottobre alle 9,30 si svolgerà l’attesissima 21esima edizione della “Campestre Oasi di Ninfa – Memorial Di Girolamo”.