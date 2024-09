Caso West Nile a Borgo Sabotino, la Asl: “Ricovero al Goretti, nessun allarme”

LATINA – In merito al caso autoctono di West Nile a Borgo Sabotino, interviene la Asl di Latina spiegando che “L’Azienda Sanitaria Locale, attraverso il personale dei servizi Igiene e Sanità pubblica e Veterinaria, ha attivato tutti i protocolli di prevenzione, insieme con la preziosa collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico e le istituzioni territoriali. Il paziente è stato ricoverato e dimesso in buone condizioni cliniche dall’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nella ASL di Latina è stabilmente attiva la sorveglianza entomologica e veterinaria su equidi e avifauna, non riscontrando, a oggi, nessun allarme”.

Secondo le prime informazioni l’uomo non è mai stato in Africa. Nel pomeriggio di martedì la Asl ha allertato il Consorzio di bonifica chiedendo la pulizia di su un fosso nei pressi di dove vive il contagiato. L’intervento si è reso necessario per consentire un migliore deflusso dell’acqua, oggi stagnante.