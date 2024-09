Chiuso il cantiere Ater a Sonnino, pronti 11 appartamenti

SONNINO – Chiuso il cantiere Ater di via San Gaspare a Sonnino. L’ente ha messo dunque a disposizione del Comune 11 appartamenti di varie dimensioni, 6 da 45 metri quadrati, 3 da 60 e 2 da 75 riservati a portatori di handicap. L’ intervento, costato quasi 769mila euro, si è rivelato molto complesso tecnicamente per la particolare condizione del terreno. Gli alloggi, muniti di area di sosta per auto e di alcune pertinenze, sono stati realizzati con impianti di solare termico e riscaldamento a pavimento.

“Sono particolarmente soddisfatto – spiega Enrico Dellapieta’ presidente di Ater Latina – di questo intervento che ha richiesto un impegno tecnologico e organizzativo importante ma che consente di mettere a disposizione del Comune una opportunità grande per dare risposte ai problemi sociali di questa comunità, ringrazio la ditta per la professionalità e attraverso il direttore Massimo Monacelli, i tecnici della nostra azienda”.