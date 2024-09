Cisterna, 30enne denunciato per rapina

CISTERNA – I Carabinieri di Cisterna hanno denunciato un cittadino di 30 anni che lo scorso 14 settembre aveva aggredito in una piazza a Cisterna un cittadino indiano il quale, a causa delle lesioni riportate, era stato trasportato dal personale del 118 al nosocomio di Aprilia. Per questo motivo era già stato denunciato per lesioni personali e violazione del DASPO Urbano (colpito da avviso orale e da un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici insistenti nel centro urbano dove è accaduta l’aggressione). Dalle visioni delle immagini di videosorveglianza del comune di Cisterna è stato appurato che il 30enne avesse aggredito la vittima per rubargli oggetti personali. L’uomo è stato quindi denunciato anche per rapina.