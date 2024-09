Colonnine elettriche, ecco il bando regionale da un milione di euro

È partito il nuovo bando della Regione volto a migliorare la qualità dell’aria e a favorire la transizione energetica: l’avviso prevede contributi a fondo perduto per un totale di un milione di euro destinati a tutti i Comuni del Lazio, esclusa Roma Capitale, per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica per le automobili. I fondi, da richiedere entro il 31 ottobre, saranno suddivisi in cinque parti uguali, una per ogni provincia di appartenenza. La somma massima concedibile per coprire le spese sostenute partirà da 20mila euro per centri fino a 10mila abitanti a 60mila euro per Comuni con oltre 35mila abitanti.

«Si tratta di un importante passo avanti per quel che riguarda le nostre politiche ambientali, uno strumento reale che consente ai comuni medi e piccoli del Lazio di realizzare infrastrutture di ricarica elettrica, favorendo così l’incremento di mezzi non inquinanti», ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, allo Sport e Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo.