Disordini a Villaggio Trieste, la richiesta del sindaco

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha chiesto al Prefetto Vittoria Ciaramella la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla luce dei nuovi episodi di violenza registrati nella zona di Villaggio Trieste. La Celentano ha ritenuto opportuno attivare tutte le iniziative possibili al fine di affrontare in maniera organica la problematica che si è venuta a creare nel quartiere. Come segnalato da numerosi cittadini, diverse persone continuano a trattenersi in strada, nel parco pubblico e all’interno dei condomini, importunando i residenti.