Edificio di via Virgilio, al via i lavori di abbattimento

LATINA – L’Ater di Latina ha annunciato che entro la fine di settembre l’impresa appaltatrice darà il via ai lavori di abbattimento e ricostruzione dell’edificio di Via Virgilio, nel capoluogo. Parte dunque la fase operativa, la cui conclusione è stata fissata entro 24 mesi ed il cui costo complessivo sarà di oltre tre milioni e 59mila euro. Si ricorrerà a una tecnica meccanica utilizzando tutte le tecnologie disponibili per ridurre al minimo gli effetti dell’intervento per i residenti e per la viabilità: saranno impieganti dispositivi per ridurre i rumori e potenti nebulizzatori in grado di abbattere le polveri. Con la ricostruzione saranno realizzate 19 unità abitative, sei delle quali riservate a studenti universitari e le altre destinate al canone calmierato.