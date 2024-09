Esplosione in un’azienda di via Nascosa a Latina, una vittima e diversi feriti

LATINA – Si aggrava il bilancio dell’esplosione avvenuta questo pomeriggio in un’azienda di via Nascosa a Latina. Una persona infatti è deceduta e diversi sono i feriti. Si tratta di un’azienda di lavorazioni metalliche. Il terribile incidente sul lavoro si è registrato questo pomeriggio per cause ancora in corso di accertamento, secondo la prima ricostruzione sarebbe esplosa un un serbatoio di gas liquido. Il boato è stato avvertito da molti residenti. Sul posto la Polizia che ha delimitato l’area per gli accertamenti. Intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso gli operai rimasti feriti, per la vittima, invece, non c’è stato nulla da fare.