Folle inseguimento sulla Pontina, auto contromano finisce contro altre vetture

ROMA – Scene da film sulla Pontina questo pomeriggio. Secondo le primissime informazioni, un’auto ha iniziato una folle corsa da Anzio, inseguito dai Carabinieri e ha imboccato la Pontina contromano all’altezza dell’uscita per Pratica di mare. Ha finito la sua corsa impattando contro diverse macchine, poi la persona alla guida è stata fermata dai Carabinieri. Non si registrano feriti, ma il traffico è in tilt. L’incidente si è verificato al km 20 in direzione Latina, ma la fila inizia da molto prima. Sul posto anche la Polizia stradale che sta svolgendo i rilievi e i sanitari del 118.