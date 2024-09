Formia, marito violento viola le misure di sorveglianza: arrestato

FORMIA – Ieri mattina gli agenti della Questura di Latina hanno arrestato un cittadino italiano di 45 anni, pregiudicato, in esecuzione di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone. Il provvedimento è scaturito dopo una attività investigativa degli uomini del Commissariato di Formia nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia. Accertate una serie di violazioni alla misura cui era sottoposto l’uomo. Ieri mattina una pattuglia della Polizia ha provveduto a prelevare l’uomo dalla sua abitazione per condurlo presso la casa circondariale di Cassino.