Gita di liceali interrotta dalla Stradale: l’autobus non era sicuro

LATINA – Gita iniziata con uno spiacevole imprevisto, questa mattina, per gli studenti di un liceo del capoluogo diretti a San Felice Circeo per un’uscita didattica. La Polizia Stradale di Latina ha fermato e controllato l’autobus sul quale viaggiavano, riscontrando un’inefficienza nel sistema di apertura dell’uscita di emergenza. Per tale motivo gli agenti hanno sanzionato il conducente ed il proprietario del mezzo, con quest’ultimo costretto ad effettuare una sostituzione per consentire la gita ai ragazzi. L’ispezione odierna rientra in un protocollo stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e la Polizia Stradale, volto a rendere più sicuro il viaggio di studenti e relativi accompagnatori.