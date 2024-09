I Carabinieri contro le truffe agli anziani, “arruolato” nonno Lino Banfi

LATINA – Nei giorni scorsi, si sono verificate nel territorio pontino, nei Comuni di Sabaudia, Latina, Gaeta e San Felice Circeo, quattro truffe, prevalentemente ai danni di persone anziane. Oggi relativamente a quella avvenuta nel Comune di S. Felice Circeo, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato all’A.G. un giovane commerciante il quale, attraverso messaggi wathsapp, è riuscita a farsi accreditare, tramite bonifico su carta prepagata postepay a lui intestata, la somma di euro 750,00 da un ignaro cittadino, per l’acquisto di un motore termico posto in vendita sui siti di e- commerce, mai consegnato.

In un altro caso, nel Comune di Latina, un’anziana signora dopo aver ricevuto una telefonata da un ignoto interlocutore che si presentava successivamente a casa spacciandosi come avvocato, richiedendo una parcella per il pagamento delle spese legali per il figlio, resasi conto che poteva trattarsi di una truffa, non ottemperava a quanto le era stato chiesto dal truffatore.

Tra i molteplici artifizi utilizzati, i truffatori si presentano come personale delle Forze dell’Ordine, incaricati di pubblico servizio, avvocati o fingendosi appartenenti ad istituti di credito, per indurre le vittime a consegnare o inviare attraverso bonifici, del denaro.

Viene utilizzata molto spesso la tecnica in cui il malvivente contatta la vittima, riferendo che un suo parente ha causato un incidente stradale e per non incombere all’arresto, deve pagare una somma di denaro alla parte offesa.

Al fine di contrastare non solo queste tecniche, ma in generale il fenomeno delle truffe i Carabinieri consigliano:

– diffidare dagli sconosciuti: non fornire informazioni personali o finanziare (codici o dati bancari);

– verificare l’identità: in caso di dubbi contattare immediatamente il 112;

– informare i familiari soprattutto se riguarda un evento cui vengono coinvolti loro stessi

– tenersi sempre informati sui nuovi metodi truffaldini.

In caso di necessità, i cittadini possono chiamare il numero unico per le emergenze 112.

Contro le truffe agli anziani, l’Arma ha “arruolato” un testimonial speciale, il nonno d’Italia, Lino Banfi.

Il noto attore Lino Banfi, si è recato nelle settimane scorse in visita presso uno dei Comandi dell’Arma di questa provincia, precisamente presso il Comando Compagnia Carabinieri di Terracina, dove è stato accolto dal Maggiore Saverio Loiacono, Comandante della locale Compagnia, e dal personale dell’Arma in servizio.