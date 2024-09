I residenti del Colosseo in rivolta, esposto contro le occupazioni abusive

LATINA – I residenti del Colosseo di viale Pierluigi Nervi a Latina sono esasperati e hanno deciso di presentare un esposto in Procura per un problema ormai annoso e che mina la sicurezza pubblica: le occupazioni abusive. In quel comprensorio molte abitazioni sono vuote perché di proprietà dell’Inps che già in passato ha provato a tamponare in qualche modo, magari murando le porte di accesso o chiedendo aiuto anche alle forze dell’ordine. Nel corso degli anni tanti sono stati gli interventi con retate e controlli da parte di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, ma dopo pochi giorni le occupazioni ricominciano senza sosta. Il problema è che spesso gli occupanti abusivi hanno un atteggiamento aggressivo nei confronti di chi una casa in quella zona l’ha acquistata e nel corso del tempo l’ha vista completamente svalutata. A preoccupare maggiormente, oltre alla delinquenza che inevitabilmente si genera, anche quello che comporta l’occupazione abusiva: niente allacci a luce e gas o acqua. Questo significa che spesso la luce che viene utilizzata è quella condominiale, con conseguente aumento delle bollette per tutti e al posto del gas le bombole che già in passato hanno provocato incendi. Ecco perché nei giorni scorsi è stato depositato un nuovo esposto in procura. I residenti chiedono in particolare all’Inps di intervenire e assegnare quegli appartamenti vuoti ha chi ne ha realmente diritto.

(Foto d’archivio del febbraio 2024)