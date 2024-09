Il 29 settembre la Polizia celebra il suo patrono, San Michele Arcangelo

LATINA – Il 29 settembre la Polizia di Stato celebra l’annuale ricorrenza del suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. In ambito Provinciale la cerimonia si svolgerà presso la Chiesa di Santa Maria Goretti, a Latina Viale XVIII Dicembre dove alle ore 12 il Vescovo Monsignor Mariano Crociata, presiederà la Santa Messa, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, del personale della Polizia di Stato in servizio in Provincia e dei familiari dei poliziotti deceduti in servizio. Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore. Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “sub lege libertas”.

E a questo impegno costante la Polizia di Stato unisce la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata nel suo stemma araldico con la doppia fiaccola incrociata. Le celebrazioni connesse alla ricorrenza del Santo Patrono saranno accompagnate dal “Family Day”. Tutti gli uffici e le strutture della Polizia di Stato saranno aperti alle famiglie dei poliziotti a motivo di condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione.

In quest’occasione il Questore della provincia di Latina consegnerà inoltre alcuni dei riconoscimenti ricevuti dal personale in servizio presso la Questura e le specialità, cerimonia che vedrà la partecipazione anche degli atleti delle Fiamme oro che con grande determinazione hanno conquistato l’argento olimpico alle ultime edizioni delle olimpiadi di Parigi 2024, l’ Ag. Sc. Carlo TACCHINI e Ag. Gabriele CASADEI, accompagnati dal Vice Sovrintendente Alessandro Ventriglia, Tecnico della Squadra Olimpica di Canoa.