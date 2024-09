Il Latina sfida i corallini per provare a sbloccarsi

Domani (sabato 7/9) alle 20.45 il Latina sarà di scena al “Liguori” di Torre del Greco per la terza giornata del campionato di serie C. Dopo i pareggi con Casertana e Taranto i nerazzurri proveranno a sbloccarsi con la Turris, reduce da due sconfitte consecutive. Mister Padalino nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato di un gruppo in crescita, sul profilo atletico e tecnico. Contro i corallini, però, dovrà fare a meno dello squalificato Petermann, dell’azzurro Zacchi (in campo ieri con l’Under 21 e impegnato ancora con gli azzurrini per la trasferta in Norvegia) e di vari elementi a mezzo servizio come Capanni, Crecco e i nuovi arrivati Berman e Martignago.