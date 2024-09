Il presidente di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro incontra l’assessore al Lavoro della Regione, Giuseppe Schiboni 

LAZIO – Un incontro produttivo, avvenuto nella sede della regione Lazio, in cui si è discusso delle attività che Sviluppo Lavoro Italia sta per avviare, per contribuire, al fianco delle Regioni, ad innovare le politiche attive del lavoro e, con esse, i mercati del lavoro, anche alla luce del nuovo ruolo che l’ente in house del Ministero del Lavoro è destinata a svolgere con la riforma della governance voluta dal Ministero stesso. Il presidente, Paola Nicastro, ha ringraziato l’assessore Schiboni per la disponibilità e per la comunione di intenti, che guarda alla realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo e trasparente, in grado di valorizzare le nuove competenze necessarie alla competitività del nostro sistema Paese e al tempo stesso incentrato sulla creazione di occupazione stabile e duratura. Ha posto, poi, l’accento sul cambio di paradigma che il Governo sta portando avanti per rendere le politiche attive ponte verso una occupazione di qualità. “In regione Lazio ho trovato una grande attenzione e preparazione, accompagnata da una solida consapevolezza della necessità di innovare e rendere più efficaci le politiche attive. In un momento in cui il tasso di occupazione cresce è necessario non solo innovare i processi di accompagnamento delle transizioni istruzione-lavoro e lavoro-lavoro, ma anche rispondere con profili idonei alle richieste delle imprese che oggi lamentano carenza di lavoratori; pertanto, ho rinnovato la disponibilità ad affiancare la Regione nelle azioni per il potenziamento dei Servizi per l’Impiego verso modelli di intervento di politiche attive più vicini ai fabbisogni di competenza di imprese e lavoratori e più adeguati a supportare politiche di inclusione”. Ha concluso Nicastro

“Un incontro proficuo all’insegna della condivisione degli obiettivi che come Regione Lazio – l’assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni – intendiamo raggiungere nell’esclusivo interesse delle nostre comunità. Abbiamo delle importanti sfide di fronte e la collaborazione all’insegna dell’introduzione e rafforzamento delle best practice è determinante se vogliamo, davvero, superare il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro rafforzando di fatto il sistema economico e sociale dei nostri territori attraverso un aumento del tasso di occupazione all’insegna della qualità, del merito e dell’eccellenza. Ringrazio il presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro, per la disponibilità ed alta professionalità dimostrata e rinnovo la nostra disponibilità a costruire insieme un percorso in cui la qualità e l’efficacia delle azioni messe in campo siano il perno di una vera rivoluzione del mondo del lavoro”.