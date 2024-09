PONTINA – Un ciclista è rimasto ferito oggi sulla Pontina intorno alle 12:30, quando dopo l’urto con un camion, è finito a terra. Probabilmente il veicolo stava per imboccare la rampa per la via Pontina, ma ha urtato il mezzo. La bicicletta in mezzo alla carreggiata ha causato forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Aprilia.