Incidente sulla Pontina, non ce l’ha fatta l’uomo travolto mentre era in bici

APRILIA – E’ morto l’uomo investito ieri mattina sulla Pontina, al km 44,700 nel territorio di Aprilia. La bici a bordo della quale viaggiava è stata travolta da un’auto e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Era stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Si tratta di un uomo di nazionale indiana di 35 anni. Le indagini sono svolte dalla Polizia stradale di Aprilia.