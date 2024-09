Inseguimento a Latina Scalo, arrestato 31enne

LATINA – Questa mattina a Latina Scalo i carabinieri hanno intercettato al volante di un’auto un 31enne marocchino sul quale era stata emessa un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo ha provato a fuggire speronando la pattuglia dei militari e cercando poi di scappare a piedi, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e arrestato. E’ stato trovato in possesso di un coltello e la sua vettura, tra l’altro, era sprovvista di assicurazione, così come lui era sprovvisto di patente.