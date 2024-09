Latina, aria di turnover contro il Messina

LATINA – Domani alle 20.45 al Francioni il Latina affronterà il Messina per la sesta giornata del campionato di serie C. La truppa di Padalino non dovrebbe registrare defezioni ma è probabile l’inserimento tra i titolari di elementi che ad Avellino sabato non hanno giocato o sono scesi in campo per un tempo limitato. Bocic ha recuperato ma probabilmente partirà dalla panchina, al pari di un Ndoj ancora non al meglio. I peloritani, distanziati di un punto in classifica, sono reduci dal 2-2 interno con la Casertana. Da non escludere la convocazione del neoacquisto nerazzurro Riccardo Improta, trequartista 30enne appena prelevato dalla lista degli svincolati. Nella consueta conferenza della vigilia il tecnico ha ringraziato il diesse Patti e la società per questo nuovo innesto, dichiarando di aspettarsi da lui un contributo importante non solo a livello tecnico ma anche sul profilo del carattere e della personalità. Aspettativa legittima considerando i trascorsi dell’ex pilastro del Benevento, ammirato anche in serie A e tra i cadetti.