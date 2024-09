LATINA – Finisce 1-1 al Francioni contro il Messina, che passa in vantaggio e viene subito ripresa da Capanni. Ancora rinviato dunque l’appuntamento con la vittoria casalinga. Ci ha provato la squadra di Padalino contro il Messina, peraltro passato in vantaggio e ripresa immediatamente da Capanni, al secondo gol consecutivo. Finale dei pontini con quattro punte, ma non basta.