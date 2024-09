Latina calcio, il Ds Patti: “Soddisfatto del calciomercato”

LATINA – Il Ds del Latina calcio ha fatto ieri un bilancio dopo la chiusura della sessione di calciomercato. La società si ritiene soddisfatta di quanto fatto, la tifoseria meno.

“In questa sessione abbiamo provato a sederci al tavolo con i grandi e in alcuni casi ci siamo riusciti portando a casa calciatori contesi e in altri casi no. Per caratteristiche abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo”, ha detto il Direttore Sportivo Matteo Patti in una conferenza stampa per fare il punto della situazione. “Abbiamo costruito un mercato in un modo fino al primo luglio e poi abbiamo valutato in corsa la situazione con il nuovo allenatore. È una squadra che può giocare a 3 o 4 in difesa. Questa è una formazione importante e con dei valori importanti, io sono soddisfatto. Abbiamo confermato ragazzi ambiti. Se andiamo a guardare i numeri Padalino negli ultimi 20 anni e il sesto miglior allenatore per media punti nel girone C di Serie C”.