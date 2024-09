Lite tra madre e figlio: quest’ultimo si ribella ai carabinieri e finisce in manette

APRILIA – Un’accesa lite tra mamma e figlio è stata interrotta dai carabinieri, ieri sera, ad Aprilia. I militari hanno fermato un 24enne mentre discuteva animatamente con la madre, una tunisina di 58 anni. Alla vista degli uomini dell’Arma il ragazzo ha iniziato ad insultarli provando poi la fuga. Una volta raggiunto, ha sferrato dei calci per liberarsi procurando delle lesioni ad uno di loro e continuando ad offenderli. Per lui sono scattate le manette per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale e lesioni personali. Successivamente è stato sottoposto agli arresti domiciliari.