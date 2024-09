Lutto a Cisterna, muore a Sidney Bartolo Reina

CISTERNA – Cisterna è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Bartolo Reina, il 33enne che si era stabilito da qualche anno in Australia per lavorare come cuoco. Bartolo Reina è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella mattinata di mercoledì 25 settembre. A dare l’allarme sarebbe stato un collega, preoccupato del fatto che non si fosse presentato al lavoro. Le cause del decesso, che ha sconvolto l’intera comunità, non sono state ancora rese note. Non si esclude che sul corpo possa essere disposto un esame autoptico per comprendere le ragioni della morte, dovuta forse a un malore. Ancora da fissare la data dei funerali. In queste ore si sta disponendo il rientro in patria della salma.

(foto dalla sua pagina Facebook)